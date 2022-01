Djokovic nie musi się szczepić, żeby wystartować w Australian Open

Novak Djokovic to dziewięciokrotny zwycięzca Australian Open. Serbski tenisista poinformował właśnie w mediach społecznościowych, że będzie bronił tytułu w turnieju wielkoszlemowym w Melbourne, który odbędzie się w dniach 17-30 stycznia.

Wymogiem uczestnictwa w turnieju było okazanie dokumentu zaszczepienia się lub zwolnienie z niego z powodów medycznych, które ma zostać wydane przez niezależny panel ekspertów. Djokovic został zwolniony z obowiązku szczepienia przeciw COVID–19 z powodów medycznych.

„Spędziłem fantastyczny czas z bliskimi, a dziś ruszam na antypody ze zwolnieniem ze szczepienia” – napisał na Instagramie tenisista.

Jak podają media, Djokovic długo nie udzielał odpowiedzi na temat tego, czy przyjął szczepionkę na koronawirusa.

Obecnie w klasyfikacji generalnej serbski tenisista wspólnie ze Szwajcarem Rogerem Federerem i Hiszpanem Rafaelem Nadalem zajmuje ex aequo pierwsze miejsce. Jeśli udałoby mu się wygrać Australian Open, byłby to 21. wielkoszlemowy tytuł w jego karierze.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4