Do Rosji wciąż płyną pieniądze z Europy. Premier: Koniec z tym!

W Warszawie odbyły się dziś polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem szefów rządów tych państw. Rozmowy dot. wojny na Ukrainie i wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Na konferencji prasowej podsumowującej spotkanie premier Mateusz Morawiecki raz jeszcze zaapelował do Unii Europejskie o nałożenie na Rosję „miażdżącego pakietu sankcji”.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Rumunii Nicolae Ionel Ciucă wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, w czasie której apelowali do unijnych liderów o nałożenie silniejszych sankcji przeciwko Rosji.

- „Mogę z całą mocą po raz kolejny wezwać naszych partnerów europejskich z Komisji Europejskiej do wdrożenia odważnego pakietu sankcji, miażdżącego pakietu sankcji, takiego, który będzie naprawdę bolesny i odczuwalny, dotkliwy i dolegliwy dla gospodarki rosyjskiej”

- mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki raz jeszcze odniósł się do wykluczenia Rosji z systemu SWIFT, z którego wyłączone mają zostać dwa największe rosyjskie banki: Sbierbank i Gazprombank.

- „No nie, szanowni państwo. Jesteśmy zdania, razem z panem premierem Rumunii, że muszą to być powszechne sankcje, takie które cały system bankowy w Rosji odczuje bardzo dotkliwie, bo tylko to może doprowadzić do jakiejś zmiany i to zasadniczej, głębokiej w polityce rosyjskiej”

- podkreślił.

Wskazał, że Rosja jest w stanie dalej prowadzić wojnę, ponieważ z Europy wciąż wpływają do niej pieniądze. W związku z tym ponowił swój apel o wprowadzenie zakazu importu węgla z Rosji. Zaznaczył, że dzisiejsze rozmowy dotyczyły również wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

kak/300polityka.pl, DoRzeczy.pl