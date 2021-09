Dr Mahda, dyr. Instytutu Polityki Światowej: Funkcjonowanie Trójkąta Lubelskiego jest czynnikiem bezpieczeństwa

- Na pierwszy rzut oka stosunki polsko-ukraińskie nie wymagają poprawy. Pandemia koronawirusa praktycznie nie zmniejszyła obrotów handlowych między naszymi krajami, kontakty na najwyższym szczeblu politycznym są intensywne. Jednak potrzeba zmiany paradygmatu stosunków dwustronnych istnieje – pisze dr Jewhen Mahda, Dyrektor Instytutu Polityki Światowej.

Nadal żyjemy w iluzji, że doskonale znamy naszych sąsiadów. W Polsce badanie Ukrainy jest rzeczywiście bardziej rozwinięte, ale często postrzegamy się nawzajem poprzez własne stereotypy.

Formułować własne plany we współczesnym świecie warto jak najkrócej i jak najdokładniej. Dlatego hasłem stosunków dwustronnych między Polską a Ukrainą powinno być motto „Za nasze i wasze bezpieczeństwo”. W taki sposób należy udoskonalić znane hasło „Za naszą i waszą wolność”, bo żyjemy już we własnych państwach, które trzeba chronić przed zagrożeniami zewnętrznymi i wyzwaniami wewnętrznymi.

Bezpieczeństwo to czynnik, który może jednoczyć nie tylko państwa, ale także poszczególnych obywateli. To zrozumiała wartość. To jest uświadomienie sobie, że Rosja jest wspólnym wrogiem, któremu nasze państwa są gotowe się przeciwstawić. Oczywiście każde we własny sposób.

Funkcjonowanie Trójkąta Lubelskiego jest czynnikiem bezpieczeństwa. Walka z uruchomieniem Nord Stream 2 to także czynnik bezpieczeństwa. Określenie wspólnej polityki wobec Białorusi także jest czynnikiem bezpieczeństwa. Kształtowanie się wspólnej środkowoeuropejskiej narracji historycznej w przeciwieństwie do rosyjskiego podejścia imperialnego jest niewątpliwie istotnym czynnikiem bezpieczeństwa.

Świadomość konieczności ochrony bezpieczeństwa Polski i Ukrainy pozwoli zniwelować istniejące sprzeczności i ograniczyć ich negatywny wpływ na rozwój stosunków dwustronnych. Przez długi czas Warszawa i Kijów odkładały utworzenie stałej platformy do dyskusji o problemach stosunków dwustronnych i ich relacjonowania w mediach obu krajów. Lepszej okazji chyba już nie będzie. Musimy działać!





Jewhen Mahda, ThePage.ua, tłum. Jagiellonia.org