Dziś Szlachetny Piątek. Możesz jeszcze dołączyć!

Dziś „Szlachetny Piątek” czyli kampania Centrum Życia i Rodziny zorganizowana w kontrze do „Tęczowego Piątku”. Organizatorzy wskazują, że akcja ma na celu promocję szlachetności, czystości i wierności. W kampanię można się włączyć zamieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie z białym elementem garderoby oraz hasztagiem #SzlachetnyPiątek.

– Pokażmy dziś, że liczą się dla nas takie wartości jak szlachetność, czystość i wierność. Dajmy odpowiedź na aktywizm środowisk LGBT prowadzących dziś w niektórych szkołach „Tęczowy Piątek”. Pokażmy, niezależnie od naszego wieku, że nie poddajemy się ideologicznemu formatowaniu, które niszczy niewinność dzieci i ich czystość. Zachęcam do włączenia się w akcję „Szlachetny Piątek” i opublikowania w mediach społecznościowych swojego zdjęcia z białym elementem garderoby i hasztagiem #SzlachetnyPiątek – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Wskazuje, że kampania powstała jako pozytywna odpowiedź na działania środowisk LGBT, które od kilku lat zachęcają dzieci i młodzież do uczestniczenia w organizowanych w niektórych szkołach „Tęczowych Piątkach”. Ich formuła sprowadza się do promocji subkultury LGBT i wyrażania wsparcia dla poglądów reprezentowanych przez tych aktywistów. – Odpowiedzmy na te działania promując wartości przeciwne tej „fałszywej tolerancji”. Podczas „Szlachetnego Piątku” promujmy szlachetność, wierność i czystość – zachęca jeden z organizatorów kampanii.

Aby włączyć się w akcję wystarczy założyć dziś np. białą koszulę, szal, apaszkę lub inny biały element garderoby, a następnie wrzucić do mediów społecznościowych zdjęcie z hasztagiem #SzlachetnyPiątek. Organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny tłumaczą, że ich kampania prowadzona jest wielotorowo i skierowana jest dla ludzi w różnym wieku. Na stronie internetowej https://szlachetnypiatek.pl można bowiem znaleźć również materiały dla zaniepokojonych nauczycieli, pedagogów i rodziców, którzy nie zgadzają się na organizację „Tęczowego Piątku” w swojej szkole.

„Dowiesz się, co zrobić i jak skutecznie zareagować, gdy okaże się, że w szkole Twojego dziecka organizowany jest „Tęczowy Piątek” – czytamy na stronie internetowej kampanii. To właśnie tam można bezpłatnie pobrać argumentację przygotowaną przez ekspertów Centrum Życia i Rodziny, która pomoże nie dopuścić do organizacji w szkołach spotkań promujących subkulturę LGBT.

Organizatorzy wskazują również, że na stronie https://szlachetnypiatek.pl można bezpłatnie otrzymać film „To nic takiego” – opowiadający o genezie edukacji seksualnej wg standardów WHO i zagrożeniach dla dzieci i młodzieży, które niesie za sobą. Każda osoba zainteresowana tym tematem może również otrzymać publikację „Utopia tęczowej rewolucji. 10 pytań i 100 argumentów”, której autor odkłamuje rzekome „tolerancyjne cele” zwolenników LGBT.