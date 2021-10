,,Eksplozja pandemii’’. Niedzielski: Przyrost dobowy jest poza prognozą

Minister zdrowia Adam Niedzielski wystąpił dziś na konferencji prasowej, która miała być poświęcona modernizacji szpitalnictwa. Minister zmienił jednak jej temat ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną. Wskazał, że obecny wzrost zakażeń jest większy niż przewidywał resort.

- „Dzisiejsza konferencja miała być poświęcona modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, jednak sytuacja epidemiczna wymusza na nas zmianę przedmiotu konferencji”

- powiedział Adam Niedzielski.

Minister podkreślił, że obserwujemy w Polsce wzrost zakażeń większy niż prognozowali eksperci. Na powagę sytuacji, jak dodał, wskazują też dane dotyczące nowych hospitalizacji.

- „Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85 i ponad 100 proc. czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy”

- wyjaśnił.

Zaznaczył, że ze szczególnie trudną sytuacją mierzą się województwa lubelskie i podlaskie.

- „Poprosiłem sanepid, aby w woj. lubelskim odbywały się kontrole inspektorów sanitarnych i policji; podobne rozmowy będą prowadzone z wojewodą podlaskim”

- przekazał.

Zaznaczył przy tym, że nic nie zmienia się w kwestii cmentarzy i świąt listopadowych. 1 listopada cmentarze będą otwarte.

kak/DoRzeczy.pl