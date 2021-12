Elon Musk: Ludzie muszą mieć więcej dzieci, inaczej czeka nas koniec cywilizacji

Elon Musk, który sam jest ojcem szóstki dzieci, ostrzegł, że światu grozi upadek z powodu niskiego przyrostu naturalnego. „Myślę, że jednym z największych zagrożeń dla naszej cywilizacji jest gwałtownie spadający wskaźnik urodzin – powiedział, jak informuje „New York Post”, dyrektor naczelny Tesli. – A jednak tak wiele osób, w tym osób bystrych, myśli, że jest zbyt dużo ludzi na świecie i myśli, że populacja rośnie w sposób niekontrolowany”.

„Jest wprost przeciwnie. Proszę, spójrzcie na liczby – jeśli ludzie nie będą mieli więcej dzieci, cywilizacja się rozpadnie, zapamiętajcie moje słowa” – dodał, odpowiadając na pytanie o robota o nazwie Tesla Bot, nad którym pracuje firma Muska. Robot miałby być gotowy najwcześniej już w przyszłym roku i zredukować koszty robocizny, co z kolei miałoby ogromny wpływ na gospodarkę.

Musk nie pierwszy raz wypowiada się o zagrożeniu, jakie dla świata może mieć niski przyrost naturalny. W roku 2017 skomentował on artykuł z „New Scientist”, który analizował możliwość wybuchu „bomby populacyjnej”. Musk stwierdził wówczas: „Populacja światowa przyspiesza w stronę upadku, ale niewielu wydaje się to dostrzegać lub tym przejmować”. W roku 2019 Musk zauważył, że pogląd, który wyznaje „większość ludzi”, iż mamy do czynienia z przeludnieniem, jest „poglądem przestarzałym”.

Według danych Banku Światowego wskaźnik narodzin nieustannie spada od roku 1960. W wielu najbardziej rozwiniętych krajach świata wskaźnik narodzin jest poniżej 2,1 dziecka na kobietę, czyli poniżej wskaźnika płodności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Według Population Research Institute przewiduje się, że w aż 96 krajach świata, czyli połowie świata, ten wskaźnik w latach 2020-2025 będzie zbyt niski.

Przyczyną tego procesu, który zdaniem Muska może doprowadzić do upadku cywilizacji, jest według katolickich i prorodzinych komentatorów kultura, która traktuje dzieci jako ciężar i promuje postawy egoistyczne, szukanie przyjemności i zabawy, zamiast kłaść nacisk na odpowiedzialność, rodzinę i posiadanie dzieci.

jjf/LifeSiteNews.com, nypost.com