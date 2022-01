Erdogan ostrzega Putina: Turcja pozostanie wierna Sojuszowi

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł Władimira Putina o konsekwencjach ataku na Ukrainę. Podkreślił, że jeśli do niego dojdzie, Turcja będzie wierna sojusznikom z NATO i podejmie wszelkie konieczne działania.

- „Atak Rosji na Ukrainę byłby niemądrym posunięciem, a gdyby do tego doszło, to Turcja zrobi to co konieczne, jako członek NATO”

- oświadczył na antenie telewizji NTV prezydent Turcji.

Erdogan ponowił swoje zaproszenie prezydentów Rosji i Ukrainy do Turcji, aby tam nawiązać dialog i znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie sporu.

kak/PAP, DoRzeczy.pl