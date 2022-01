Fala samobójstw w Holandii i Niemczech jako efekt pandemicznego lockdownu?

W Holandii w 2021 roku odebrało sobie życie 15 proc. więcej osób przed 30. rokiem życia niż w okresie przedpandemicznym. W Niemczech w okresie od marca do maja 2021 roku odnotowano 400 proc. wzrost liczby samobójstw wśród dzieci w odniesieniu do analogicznego okresy sprzed pandemii.

W 2021 roku w Holandii odebrało sobie życie ponad 300 osób poniżej 30. roku życia – poinformował holenderski Komitet Rejestracji Samobójstw (CANS). Największą ilość samobójstw odnotowano w styczniu i lutym, gdy obowiązywał twardy lockdown oraz godzina policyjna. Najwyższy wzrost liczby samobójstw dotknął głównie mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat.

Natomiast w Niemczech, według informacji podanych przez "Berliner Zeitung", w okresie od marca do końca maja 2021 roku na oddziałach intensywnej terapii leczono blisko pół tysiąca dzieci po próbach samobójczych. Oznacza to zatrważający wzrost tej liczby aż o ok. 400 proc. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed pandemii koronawirusa.

ren/PAP