Fogiel: ,,Nie zamykamy się na żadne grupy wyborców’’

Rzecznik PIS Radosław Fogiel powiedział, że propozycje Andrzeja Dudy są skierowane do wszystkich. „Nie wzgardzamy żadnym głosem” – dodał. W rozmowie z Polskim Radiem dodał, że sukces Andrzeja Dudy jest „dość spory”.

„Pan prezydent Andrzej Duda zdobył prawie 3 mln nowych głosów w porównaniu z 2015 rokiem, to pokazuje, jaki ma potencjał w przekonywaniu do siebie Polaków, w zdobywaniu nowych wyborców” – powiedział.

Mówiąc o wyniku Rafała Trzaskowskiego stwierdził, że „to chyba jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, najniższy wynik ze wszystkich kandydatów, którzy dostawali się do drugiej tury po 1989 roku”.

Dodał, że prezydent jest osobą otwartą i pragnie nadal przekonywać wiele osób do swojego programu: „A naturalnie my się nie zamykamy na żadne grupy wyborców. To było charakterystyczne dla prezydentury pana prezydenta Dudy, dla jego kampanii wyborczej. My nie wzgardzamy żadnym głosem i równocześnie nasza propozycja jest skierowana do wszystkich”.

ks/ PAP