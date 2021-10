Franciszek do farmaceutów: Aborcja to zabójstwo!

Papież Franciszek spotkał się dziś z przedstawicielami włoskiego stowarzyszenia farmaceutów szpitalnych, którym przypomniał, że aborcja jest zabójstwem. Mówił o konieczności sprzeciwu, aby nie stać się wspólnikiem w tym zabójstwie.

- „Jesteście zawsze na służbie życiu ludzkiemu. To może prowadzić w pewnych przypadkach do sprzeciwu sumienia, który nie jest brakiem wierności, ale przeciwnie - wiernością wobec własnego zawodu, jeśli umotywowana jest w ważny sposób”

- mówił ojciec święty do farmaceutów.

Podkreślał, że aborcja „to jest zabójstwo i niedozwolone jest to, by stać się wspólnikiem”.

- „Naszym obowiązkiem jest bliskość; być blisko zwłaszcza kobiet po to, by nie dojść do myślenia o rozwiązaniu aborcyjnym, bo w rzeczywistości nie jest to rozwiązanie”

- zaznaczył.

Dodał, że kwestia sprzeciwu sumienia nigdy nie może podlegać żadnym negocjacjom.

kak/PAP