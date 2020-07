Francja wprowadza ,,genderowe” boiska i place zabaw

Francuskie szkoły zmieniają swoje boiska i place zabawy. Szkolne placówki między innymi w Grenoble, Rennes czy Bordeaux mają pomysły, które mają służyć ,,dekonstrukcji stereotypów płciowych”. Skutkiem tego będzie likwidacja przede wszystkim boisk do piłki nożnej.

Merem w Grenoble jest polityk partii Zielonych i to on promuje w tym mieście walce z tradycyjnymi rolami płciowymi w społeczeństwieObecnie przestrzeń szkolna politykowi jako się jako odczytuje „zbyt dedykowaną dla gier i zabaw chłopców”.Zapowiada się zmiany i to wszystko w trudnych czasach pandemii, gdy szkoły przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.

Władza w Grenoble twierdzi, że gry sportowe i zespołowe faworyzują rozrywkę skierowaną dla chłopców, przez co dziewczęta mogą się czuć odrzucane. Po przeprowadzeniu „konsultacji merostwo uruchomiło projekt „Libre Cour” (wolne podwórko). Skutkiem tego będzie likwidacja przede wszystkim boisk do piłki nożnej.

Nie ukrywa się faktu, że takie pomysły mają służyć „dekonstrukcji stereotypów płciowych od lat najmłodszych”. Podobne idee są wprowadzane w wielu miejscach Francji. W departamencie Yvelines) dziedzińce szkolne są już przekształcane od dwóch lat.

Te same cele przyświecają socjalistycznym władzom w Rennes W Bordeaux teren przyszkolny zaadaptowano do gier ekologicznych, które mają pomagać dzieciom w walce o ocalenie planety.

Rr, pch24.pl