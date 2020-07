,,Frankfurter Rundschau" o szczycie UE: Polska z największym sukcesem

,,Frankfurter Rundschau” pisze o tym, że to właśnie Polska osiągnęła największy sukces na szczycie Rady Europejskiej. Powodem ma być to, że to nasz kraj otrzymać ma najwięcej pieniędzy z budżetu i funduszu odbudowy. Szczyt UE to sukces w negocjacjach, które aktywnie prowadził premier Polski Mateusz Morawiecki.

Zdaniem publicysty ,,Frankfurter Rundschau" sukces jest jeszcze bardziej korzystny dla Polski, z powodu tego, że umiejętnie został przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego.Publicysta podkreśla, że Polska okazała się zręcznym graczem na arenie Unii Europejskiej.

Dziennik jest zdania, że w Polsce dokonał się największy "cud gospodarczy" w Europie. Zdaniem gazety ten sukces ma być spowodowany funduszami z UE. To wszystko miało spowodować, że Polska była bardziej niż inne kraje Europy odporna na skutki gospodarcze pandemii.

Według publicysty sukces premiera Morawieckiego i Polski jest bardzo irytujący dla innych państw Europy. jak ocenia dziennik, Polsce i Węgrom udało się pokrzyżować plany powiązania funduszów europejskich z przestrzeganiem norm UE. Polska i Węgry pokazały, że inne kraje europejskie muszą się liczyć z nimi.

Rr, dziennik.pl