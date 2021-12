Gdzie znaleźć najkorzystniejszy kurs dolara amerykańskiego?

Chcemy kupić albo sprzedać USD… Jednak zupełnie nie mamy pojęcia, gdzie można sprawdzić jego kurs. W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, gdzie można sprawdzić kurs dolara? Zachęcamy do jego lektury, bo naprawdę warto! Zaczynamy!

Kantor stacjonarny - czy cena dolara jest w nim najkorzystniejsza?

Jeśli jesteśmy akurat „na mieście” to z łatwością możemy sprawdzić kurs dolara w kantorze stacjonarnym. W centrum miasta czy w galerii handlowej na pewno znajdziemy taką działalność. Wystarczy wejść, spojrzeć na tablicę kursu walut, odnaleźć dolara i już wiemy. Jeśli zdecydujemy się to transakcję możemy przeprowadzić ją od ręki, ale nie musimy przecież przepłacać. Jednak może być to dla nas punkt odniesienia, jeżeli poszukujemy najkorzystniejszej oferty za zakup waluty.

Kantor internetowy - wygodna opcja na zakup USD

Aby sprawdzać aktualne kursy walut, w tym USD, wcale nie musimy wychodzić z domu. Wystarczy internet, laptop i kilka kliknięć… i już znamy kurs dolara amerykańskiego. W sieci jest wiele kantorów internetowych, więc warto także skorzystać z porównywarki kursów przez nie oferowanych. Takie rozwiązanie umożliwia zestawienie interesujących ofert i wybór tej optymalnej. Warto także wspomnieć, że zazwyczaj kantory online oferują o wiele korzystniejsze kursy wymiany.

Walutomat.pl – po ile jest dolar na społecznościowej platformie wymiany walut

W Polsce jedną z największych platform do wymiany walut jest Walutomat.pl. Przede wszystkim należy wspomnieć, że posiada on licencję na świadczenie usług płatniczych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wymieniać można w nim najważniejsze światowe jednostki monetarne, w tym dolara amerykańskiego. Walutomat.pl umożliwia bezpośrednią wymianę waluty pomiędzy jego użytkownikami, jednocześnie gwarantując indywidualne ustalanie kursów kupna i sprzedaży. Aktualny kurs dolara amerykańskiego w serwisie można sprawdzić na stronie: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/usd-pln/. Serwis ten cechuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Przede wszystkim posiada on trójstopniowy system weryfikacji. Ponadto stanowi on platformę przyjazną dla firm. Dzięki publicznemu udostępnieniu API dla firm zainteresowanych wymianą waluty (np. usd pln) i automatyzacją rozliczeń możliwe jest łatwe zintegrowanie indywidualnego systemu przedsiębiorstwa z systemem Walutomat.pl.

Serwis umożliwia wymianę 24/7. Nie sposób nie dodać, że z pozytywnym skutkiem konkuruje on z innymi kantorami stacjonarnymi i internetowymi. Jego mocną stroną jest cena dolara. Koszt wymiany waluty stanowi tylko prowizja.