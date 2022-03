Goździki – naturalny antybiotyk, walka z pasożytami, lek na bolące gardło i nie tylko

Goździki kojarzą nam się z przyprawą do pierników czy przyprawą do tzw grzańca na bazie alkoholu. Jest to jednak przyprawa, która ma wiele innych zastosowań korzystnych dla naszego zdrowia.

Goździki rosną na drzewach występujących naturalnie w Azji i Afryce i potrafią one rosnąć nawet 400 lat. Już w starożytnych czasach zostały one docenione jako źródło w naturalnym lecznictwie.

Goździki przede wszystkim posiadają bardzo dużo polifenoli, związków chemicznych, naturalnie występujących w roślinach, mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Najwięcej ich jest w przyprawach, a spośród przypraw to właśnie goździki są na pierwszym miejscu z największą ich ilością. Polifenole oraz drugi ważny składnik – eugenol, który zmniejsza aktywność enzymów prowadzących do stanów zapalnych mają ogółem wpływ na to, że goździki warto spożywać cały rok, nie tylko jako przyprawa w okresie świątecznym.

Hamują one rozwój infekcji drożdżowej, rozwój chorób nowotworowych, wzmacniają odporność organizmu, regulują poziom cukru we krwi, zwalczają wolne rodniki więc i działają przeciwstarzeniowo, działają przeciwbakteryjnie, regulują pracę układu trawiennego, działają antystresowo, nie wspominając o tym, że odstraszają komary, mole i muszki owocówki.

Goździki zawierają:

witamina A

witamina K

witamina E

witamina D

witamina C

witamina B2

witamina B6

witamina B12

potas

mangan

wapń

cynk

fosfor

sód

kwas foliowy

magnez

selen

kwasy tłuszczowe omega 3

Goździki to przyprawa, która obniża poziom cholesterolu oraz poziom trójglicerydów.

Jest idealna na przeziębienie i infekcje górnych dróg oddechowych. Dzięki patogenom, bywa skuteczniejsza nawet od antybiotyku. Gdy tylko odczuwamy początek takiej infekcji warto rzuć je co kilka godzin lub używać syropu z nich przyrządzonego. Syrop przyrządzić można w następujący sposób: 1 łyżkę goździków należy gotować w kubku wody przez kilka minut. Powstały wywar należy wymieszać ze 100 gramami miodu. Taki syrop można stosować kilka razy dziennie po 1 łyżeczce. Można również przygotować antybiotyk z goździków: pół szklanki miodu podgrzewamy tak aby tylko był mocno ciepły, ale nie gorący, aby nie zniszczyć tego co zawarte w miodzie, dodajemy 3 – 4 goździki i łyżkę masła. Do tego dolewamy 100 ml wódki. Całość należy wypić wieczorem i położyć się spać. Inna prosta forma to: 2 łyżeczki goździków, najlepiej zmielonych w młynku do kawy zaparzyć w szklance gorącej wody. Taki napar można pić 3 razy dziennie gdy męczy kaszel i boli gardło.

A komuś kto czasem lubi wypić lampkę czerwonego wina polecam w zamian grzańca. Do szklanki wina należy dodać kilka goździków, troszkę cynamonu, imbiru, miodu wedle uznania oraz pół pomarańczy pokrojonej w plastry. Całość ogrzać na tyle aby było prawie gorące ale dało się wypić.

Goździki na pasożyty. Składnik występujący w goździkach, o którym już wspomniałam wcześniej – eugenol, posiada właściwości przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze. Skutecznie pomaga pozbyć się niechcianych gości z organizmu. Jak to zrobić ? Wystarczy zmielić 10 gram goździków oraz 100 gram siemienia lnianego w młynku do kawy. 2 łyżki mieszanki spożyć codziennie rano na czczo dodając np. do soku czy jogurtu naturalnego, czy do owsianki lub nawet do zwykłej wody. Spożywać 3 dni z rzędu, zrobić 3 dni przerwy, następnie znów 3 dni przyjmować, 3 dni przerwy i w taki sposób kuracja ma trwać przez miesiąc. Efekt uboczny ? Przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej.

UWAGA! Kobiety w ciąży ani dzieci nie powinny spożywać goździków.

mp/szlachetnezdrowienet.pl