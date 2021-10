Grabowiec. Migranci zdemolowali busa

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem nielegalnych migrantów doszło w miejscowości Grabowiec (gmina Bielsk Podlaski). Grupa blisko 40 nielegalnie przebywających na terytorium Polski osób zdemolowała busa w czasie interwencji SG.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 22. Zdarzenie zrelacjonowała dla Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Patrol SG zauważył busa o obniżonym zawieszeniu, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Pojazd został zatrzymany. Prowadził go 27-letni Polak.

- „W przestrzeni bagażowej pojazdu przewożonych było 37 nielegalnych imigrantów (35 mężczyzn i 2 kobiety, wszyscy to osoby dorosłe), którzy na widok funkcjonariuszy zaczęli demolować pojazd”

- przekazała ppor. Michalska.

Na miejsce wezwano dodatkowe patrole SG i policję, którym udało się udaremnić ucieczkę migrantów. Kierowcy busa grozi nawet 8 lat więzienia za organizowanie nielegalnej migracji.

Dziś w nocy 26/27.10, grupa cudzoziemców - 37 ob. Iraku zdemolowała samochód dostawczy, którym miała zostać wywieziona spod granicy🇵🇱🇧🇾.

Służby udaremniły próbę ucieczki cudzoziemców.

👉https://t.co/q588LfsaSg#NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/CMaw5ykJDd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 27, 2021

kak/PAP