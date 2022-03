Hiszpania. Bezkompromisowy biskup wygrywa z działaczami LGBT

Bezkompromisowy biskup Juan Antonio Reig Pla uniknie sankcji za zarzut przeprowadzania nielegalnej terapii konwersyjnej w Diecezji Alcalà de Henares w Hiszpanii. To kolejne zwycięstwo hiszpańskiego hierarchy, który od lat jest atakowany przez tęczowe i lewicowe środowiska. Diecezję oskarżono o „przestępstwo” tzw. „LGBT-fobii”, a więc naruszenie przepisów wprowadzonych przez regionalne władze Madrytu. Obowiązujące regulacje zabraniają „terapii konwersyjnej”, a także wypowiedzi uważanych za „poniżające” i „dyskryminujące” w stosunku do środowisk homoseksualnych.

Diecezja padła ofiarą prowokacji dziennikarskiej, którą 3 lata temu zorganizował dziennikarz z lewicowego „El Diario”. Wysłannik gazety udawał osobę homoseksualną, która pragnie uporać się ze swoim zboczeniem. Następnie w artykule napisał, że diecezjalne „Centrum Porad Rodzinnych zachęciło go do porzucenia zachowania homoseksualnego i powiedziało mu, że jego orientacja homoseksualna być może została wywołana molestowaniem seksualnym”.

Artykuł stał się pretekstem do ataku środowisk LGBT na diecezję, która stanowi część podmiejską Madrytu, a władze wszczęły dochodzenie w tej sprawie. Jednak w zeszłym tygodniu umorzono śledztwo, gdyż stwierdzono, że „główne dowody oskarżenia składały się z nagrań i innej dokumentacji dostarczonej przez dziennikarza bez zgody zaangażowanych osób”.

Gdyby nie umorzenie, grzywna, jaką musiałaby zapłacić diecezja za naruszenie obowiązujących przepisów, mogłaby wynosić do 45 tys. euro. Mimo to tzw. „obrońca ludu”, czyli hiszpański rzecznik praw obywatelskich, stwierdził, że będzie „wciąż zwracał ogromną uwagę na wszystko, co wskazuje na dyskryminację ze względu na orientację seksualną” w diecezji.

„Co robimy w Centrum Porad Rodzinnych? – wyjaśniał biskup Reig Pla. – Pomagamy tym, którzy dobrowolnie przychodzą szukać pomocy, zarówno osobistej, małżeńskiej, rodzinnej i w jakiejkolwiek innej sytuacji, która wymaga słowa porady, pomocy: duszpasterskiej, duchowej, zaoferowania towarzyszenia, w jakiejkolwiek sytuacji”. Jeszcze w roku 2019 biskup oświadczył, że raczej przyjmie „męczeństwo”, niż zgodzi porzucić misję Kościoła i obronę jego nauki o seksualności.

Biskup Reig Pla jest od lat atakowany przez środowiska lewicy i aktywistów LGBT za swoje wypowiedzi zgodne z doktryną Kościoła i podawany do sądu. Wygrał kilka procesów. W roku 2012 zaskarżono go o to, że w czasie kazania w Wielki Piątek stwierdził, iż ludzie, którzy ulegają swoim skłonnościom homoseksualnym „znajdują piekło”. Wściekłość wywołało także porównanie przez biskupa działalności proaborcyjnej do holokaustu. Lewica wywierała naciski na hiszpański episkopat, by biskupa usunięto z jego diecezji.

