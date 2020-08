Hiszpania. Polak skazany na więzienie za odmówienie założenia maseczki i uderzenie policjanta

Jak poinformowały hiszpańskie media, obywatel Polski został skazany przez Sąd w mieście Murcja na cztery miesiące więzienia. Polak odmówił wykonania polecenia policjanta, który kazał mu założyć maskę ochronną.

Jak czytamy w orzeczeniu sądu, 46-letni Polak przyznał się do stawianych mu zarzutów. Opluł on policjanta i uderzył go. Jak zaznaczono w uzasadnieniu wyroku, funkcjonariusz w czasie ataku nie odniósł obrażeń.

Jak podał regionalny dziennik “La Verdad” zdarzenie miało miejsce w centrum Murcji. Ponadto – jak wynika z zeznań świadków - dwie osoby, które towarzyszyły agresywnemu Polakowi, także nie miały masek ochronnych podczas incydentu.

W Murcji nadal obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowania 1.5 metrowego dystansu społecznego.

mp/pap