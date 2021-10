Hołownia chce zamknięcia Turowa. Padło też pytanie o protest Tuska

Lider Polski 2050 przekonuje, że Polska powinna wykonać skandaliczne orzeczenie TSUE, który domaga się natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w Turowie. Na antenie RMF FM Szymon Hołownia był też pytany o zapowiedziany na jutro przez Donalda Tuska protest przeciwko orzeczeniu TK.

W ubiegłym roku Szymon Hołownia uczestniczył w manifestacjach tzw. „Strajku Kobiet”, choć nie został przez organizatorów zbyt przychylnie przyjęty. Krzysztof Ziemiec pytał go na antenie RMF FM, czy dołączy również do jutrzejszego protestu organizowanego przez Donalda Tuska.

- „Donald Tusk nie tyle dzwonił i namawiał, co dzwonił i poinformował, że przygotowuje taką demonstrację, że zarezerwowano miejsce i co ja na to. Odpowiedziałem zgodnie z największym przekonaniem, że powinniśmy jak najszybciej znaleźć formułę, w której cała opozycja demokratyczna będzie mogła - tak jak to miało miejsce i udało się przy okazji Rzeszowa i kandydata na prezydenta - stanąć i stworzyć takie miejsce, w którym wszyscy się zmieścimy”

- powiedział.

- „Jeżeli będę, to będę wśród ludzi na placu, to znaczy w ogóle będę na jakimś placu, bo uważam, że trzeba się spotkać jutro z tymi, którzy uważają, że w Polsce stało się w tym tygodniu coś złego. Będę na jakimś placu, ale nie wiem, czy będzie to Plac Zamkowy. Będę z ludźmi. Nie wiem, czy będę z liderami. Uważam, że tam jest moje miejsce - tam, gdzie ludzie są zaniepokojeni, a nie tam, gdzie będziemy taką, czy inną konstelację zjednoczonej opozycji uznawać”

- dodał.

Jakie były gwiazdor TVN-u ma natomiast poglądy ws. bieżących problemów Polski? Uważa m.in., że Polska powinna zamknąć kopalnię w Turowie, a dopiero potem negocjować w jej sprawie.

- „Ja jestem legalistą (…) więc jak sąd mi zasądzi jakiś wyrok, to go wykonuję. A potem mogę z nim dyskutować. Tak jestem wychowany”

- stwierdził.

Dodał, że nawet za cenę ustępstw, Polska powinna jak najszybciej porozumieć się z Czechami.

W czasie rozmowy nie zabrakło też uśmiechów w stronę Jarosława Gowina. Czy to właśnie w ruchu Hołowni były wicepremier znajdzie dla siebie miejsce po odejściu ze Zjednoczonej Prawicy?

- „Uważam, że Gowin ma kilku naprawdę fajnych ludzi u siebie na pokładzie. Pani Sroka, pan Wypij to są sensowni ludzie. Pytanie, jak on się może dołożyć do tego projektu, który powinien być naszym wspólnym”

- powiedział Hołownia.

Zaznaczył jednak, że nie ma planu dot. wspólnego startu w wyborach z posłami Gowina.

kak/RMF FM