Hołownia zaprezentował plan na 100 dni. Najpierw radio internetowe. Następnie ... pranie mózgów

Dzisiaj na konferencji prasowej Szymon Hołownia ogłosił plan na pierwsze 100 dni dla ruchu, którego ma być liderem, czyli „Polska 2050”. Nowy ruch nazwał – podobnie ja Rafał Trzaskowski – projektem obywatelskim.

W takcie konferencji powiedział on m.in.:

- Zaczęliśmy pracę nad stworzeniem własnego radia internetowego, które już w tej chwili jest organizowane. To jest oprogramowanie, to są autorzy, to są wszystkie rzeczy, których potrzeba. Ono najprawdopodobniej wystartuje na początku września, z pełną, 24-godzinną ramówką.

Hołownia zwrócił uwagę na zaplecze organizacyjne, które powstało dla potrzeb wyborów prezydenckich:

- Mając dzisiaj liderów w każdym województwie i w każdym powiecie w Polsce, spróbujemy zidentyfikować precyzyjnie problemy w wybranych powiatach czy społecznościach lokalnych i zawrzeć kontrakt jako Polska 2050 z lokalną społecznością, mówiąc, że używając tych wszystkich narzędzi, które mamy, obywatelskiego wpływu, inicjatywy uchwałodawczej, możliwości organizowania czegoś na poziomie centralnym, kombinowania energii z innych rejonów kraju w tym miejscu, wiedzy naszych ekspertów, spróbujemy doprowadzić do rozwiązania tego problemu.

Kolejnym elementem strategii ruchu Hołowni ma być edukacja:

- Po drugie edukacja dla przyszłości. Korzystając z tego zasobu, który mamy, a mamy wspaniałych ekspertów od edukacji z różnych dziedzin, chcemy, nie mogąc w tej chwili bo nie mamy posłów i senatorów, premierów i ministrów zmienić systemu edukacji tak jakbyśmy chcieli go zmienić o czym mówiłem w moim programie prezydenckim, ale możemy spróbować pomóc ludziom uporać się ze skutkami tych złych rozwiązań, które dziś obowiązują, pomóc je znieść. Od września wystartujemy z systemem łatwo dostępnych treści dla uczniów szkół różnych szczebli, które będą pokrywały luki, które znajdują się dzisiaj w programie.

Chce kształtować nowych liderów:

- Kolejny projekt, trzeci, to Liderzy 2050. Już we wrześniu rozpoczniemy intensywną pracę z naszymi liderami. Tak jak mówiłem wcześniej mamy liderów na poziomie województwa, na poziomie powiatów, nawet zaczynają się na poziomie gmin, z czego się bardzo cieszymy. To jest właśnie ruch obywatelski. Chcemy daj im nowe kompetencje. Chcemy naszym liderom pokazać umiejętności jeżeli chodzi zarządzanie procesami politycznymi, o wiedzę o współczesnym świecie, o komunikację, o relacje z mediami, o sztukę rozwiązywania konfliktów.

- Następnie chce tworzyć struktury w kraju i osobiście odwiedzać i liderów i rozmawiać z Polakami:

- Już w przyszłym tygodniu, czwarty punkt, ruszam w Polskę. Chcę, żeby to był nasz osobny program i wyznacznik, że to nie jest tak, że objeżdża się Polskę w kampanii, że to nie jest tak, że dostaje polityk tarła przedkampanijnego na miesiąc przed kampanią.

Ostatnim elementem jest schemat, jakim mają się posługiwać liderzy ruchu Hołowni przy prowadzeniu rozmów z Polakami:

- Piąta rzecz, bardzo bliska mojemu sercu i bardzo mnie ciesząca, to program można powiedzieć w istocie społeczny, ale w naszej podzielonej Polsce niezwykle istotny. To nawiązanie do budowanego kiedyś w Ameryce programu Living Room Conversations, w Polsce nazwiemy go „Zapraszamy do pokoju”, bo to jest właśnie to, czego dziś najbardziej potrzebujemy. Zaproszenia do pokoju. W najbliższych dniach przekażemy naszym liderom w całej Polsce, a z czasem udostępnimy, myślę że w ciągu 2-3 tygodni na stronie internetowej, pewien scenariusz rozmów, do których chcielibyśmy zaprosić Polaków.

Całość zaplanowanych działań przypomina organizację ruchu świadków Jehowy z werbowaniem najemników podobnym do tego, jak Lenin pozyskiwał czynowników do rewolucji bolszewickiej. Choć na pozór oczywiście aż tak groźnie to nie wygląda.

Wszytko oczywiście jest zaprezentowane w ujęciu korporacyjnym z iście niemiecką precyzją.

mp/facebook/szymon hołownia/300polityka.pl