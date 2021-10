I Prezes SN: Będę bronić sędziów

„Będę bronić nowo powołanych sędziów do ostatniego dnia mojego trwania na tym stanowisku” – podkreśliła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, zaznaczając, że nie rozważa podania się do dymisji.

I prezes SN odniosła się do decyzji TSUE, który nałożył na Polskę karę za rzekome niedostosowanie się do postanowienia ws. Izby Dyscyplinarnej SN.

- „Jeżeli to było przyczyna nałożenia na Polskę kar, że kilku sędziów nie posłuchało mojego apelu i orzekało, to znaczy, że Trybunał Sprawiedliwości nie do końca rozumie pojęcie niezawisłości sędziowskiej”

- oceniła prof. Małgorzata Manowska.

- „Nie wiem, jak Trybunał Sprawiedliwości wyobraża sobie zawieszenie. Mam im zamknąć drzwi na klucz do gabinetów?”

- dodała.

Pytana przez dziennikarkę „Gazety Wyborczej” o swoją ewentualną dymisję zapewniła, że nie bierze jej pod uwagę.

kak/wyborcza.pl