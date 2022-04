Ile prądu zużywa zmywarka?

Wraz ze wzrostem ludzkich potrzeb, jak również świadomości, sukcesywnie rośnie także popularność zmywarek. Urządzenia te spotkać można w coraz większej liczbie domów. Głównymi zaletami posiadania zmywarki jest możliwość zyskania cennego czasu – poświęcanego wcześniej na ręczne zmywanie naczyń – jak również znacznie mniejsze zużycie wody, a co za tym idzie, oszczędność.

Doskonale wiemy, że każda nowoczesna zmywarka zużywa od 4 do nawet 8 razy mniej wody, niż ma to miejsce w przypadku standardowego mycia naczyń pod bieżącą wodą. Aby w pełni świadomie móc ocenić poziom oszczędności urządzenia, konieczne jest także sprawdzenie, jakie ilości prądu są zużywane przez regularnie pracującą zmywarkę.

Najważniejsze parametry energooszczędnej zmywarki

Jeśli zależy nam na zmywarce, która pozwoli nam na znaczne ograniczenie zużycia wody przy jednoczesnym optymalnym zużyciu prądu, powinniśmy wybrać nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt. Najważniejszymi parametrami, które pozwolą na sprawdzenie wydajności i poziomu energooszczędności sprzętu, są:

klasa energetyczna, która informuje nas o tym, ile energii w ciągu roku pracy zużywa dane urządzenie,

pojemność, wyrażana najczęściej w ilości kompletów naczyń, która także pośrednio wpływa na ilość zużytej przez zmywarkę wody oraz energii,

średnie zużycie energii na 100 cykli oraz zużycie energii na 100 cykli w programie Eco.

Sprawdzanie zużycia prądu – od czego zacząć?

Jeżeli planujemy zakup nowej zmywarki i chcemy wiedzieć, jakie ilości prądu będzie ona pobierać, warto zacząć od rozmowy ze specjalistą oraz dokładnego sprawdzenia opisu sprzętu. Obecnie każde urządzenie wyposażone jest w ulotkę informacyjną oraz specjalną etykietę, na której wyszczególnione są takie informacje, jak klasa energetyczna, poziom zużycia wody czy poziom emitowanych decybeli.

Dzięki temu możemy jeszcze przed zakupem sprzętu dowiedzieć się, czy jego parametry odpowiadają naszym oczekiwaniom.

Obliczanie zużycia prądu i jego kosztów

To, ile prądu zużyje zmywarka, zależne jest oczywiście od jej klasy energetycznej, pojemności, a także sposobu i częstotliwości używania. Jeżeli założymy, że dobrej klasy zmywarka zużywa około 85 kWh na 100 cykli mycia, możemy przyjąć, że w ciągu roku zużyje co najmniej 250 do 300 kWh. Wynik ten sprawdzi się w przypadku codziennego, standardowego używania sprzętu.

Na początku 2022 roku cena za 1 kWh prądu waha się między 58 a 69 groszy. Możemy więc łatwo obliczyć, ile pieniędzy w ciągu roku wydamy na pracę naszej zmywarki. Warto wziąć także pod uwagę czasowe taryfy cenowe oraz wahania cen prądu w ciągu dwunastu miesięcy. W ten sposób możliwe jest proste obliczenie zarówno rocznego, miesięcznego czy tygodniowego zużycia prądu, jak i jego ceny.

Jak dodatkowo zaoszczędzić na myciu w zmywarce?

Nowoczesna zmywarka jest urządzeniem zużywającym stosunkowo niedużo prądu. Znacznie większe jego ilości pobiera chociażby czajnik elektryczny. Warto jednak wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pozwolą nam na poczynienie dodatkowych oszczędności, bez konieczności rezygnowania z regularnego użytkowania zmywarki.

Przede wszystkim należy pamiętać, aby zawsze optymalnie zapełniać urządzenie przed włączeniem go. Zbyt mała lub za duża ilość naczyń w zmywarce niekorzystnie wpłynie zarówno na jej pracę, jak i nasz budżet. W przypadku znacznie mniejszej ilości brudnych naczyń warto wybrać ekonomiczny program mycia z połową załadunku.

Dobrą praktyką jest rozsądne i świadome korzystanie z funkcji i programów zmywarki. Odpowiednie dostosowanie programu do ilości czy rodzaju naczyń pozwoli na uzyskanie lepszych efektów pracy urządzenia, a także przyczyni się do mniejszego zużycia prądu.

Stosując się do powyższych, prostych zasad, a także używając zmywarki w sposób świadomy i przemyślany, możemy cieszyć się wygodą oraz zyskanym czasem, nie martwiąc się jednocześnie o wysokość swoich rachunków za prąd czy wodę. Warto także pamiętać, że mając na uwadze mniejsze zużycie wody oraz energii elektrycznej, troszczymy się równocześnie o kondycję naszego środowiska.