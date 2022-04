Inflacja nie odpuszcza. GUS podał nowe dane

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dziś nowe dane na temat rosnącej inflacji w Polsce. Największa od ponad 20 lat inflacja przebiła kolejną barierę i w kwietniu wyniosła 12,3 proc. To szybszy wzrost niż przewidywali analitycy.

- poinformował GUS.

W kwietniu 2022 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3% (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0). https://t.co/K8f3fokvFP #GUS #statystyki #CPI #WskaźnikCen pic.twitter.com/UWO8hOA2Pb

Najbardziej wzrosły ceny nośników energii, paliw oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Zaprezentowane dziś dane przebiły wcześniejsze prognozy ekspertów.

- oceniają na Twitterze eksperci Banku Pekao.

To zasługuje na kolejne BUM! Wg wstępnego szacunku inflacja w kwietniu skoczyła do 12,3% r/r! Wyżej od naszej prognozy (11,9%) oraz konsensusu Parkietu (11,7%). Wzrost cen żywności (gigantyczne 4,2% m/m) oraz energii (zapewne ceny opału). Inflacja bazowa w górę do 7,5%-7,6% r/r. pic.twitter.com/ckLUQKkmJY