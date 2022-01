,,Info Covid-19. Zapytaj – Zdecyduj’’. Prezydent zaprasza na spotkanie ws. szczepień

Prezydent Andrzej Duda zaprasza do udziału w Panelu Ekspertów na temat szczepionek przeciwko COVID-19. Podkreśla, że sam zdecydował się na przyjęcie szczepionki po wysłuchaniu specjalistów i chce, aby każdy Polak miał możliwość zapoznania się z ich stanowiskiem.

27 stycznia o godz. 18:00 rozpocznie się Prezydencki Panel Ekspertów „Info Covid-19. Zapytaj – Zdecyduj”. W spotkaniu online będzie można wziąć udział za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na adres [email protected] można wysyłać pytania do ekspertów.

Prezydent opublikował dziś nagranie, za pośrednictwem którego zachęca Polaków do udziału w wydarzeniu.

- „Pandemia dotyka każdego z nas. Chorujemy my, chorują nasi bliscy. Codziennie musimy poddawać się licznym ograniczeniom. Ja również mam doświadczenia z tą chorobą. Jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki przeciwko COVID-19 miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia”

- mówi Andrzej Duda.

- „Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z państwa także mógł podjąć taką świadomą decyzję. To skłoniło mnie do zorganizowania w Pałacu Prezydenckim spotkania 27 stycznia, podczas którego zaproszeni eksperci udzielą odpowiedzi na państwa pytania - zapraszam do aktywnego udziału. Zapytaj-zdecyduj!”

- dodaje.

kak/PAP, Twitter