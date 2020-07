Internauci ostro o wpisie Tuska po wyborach: ,,Jest zła, skorumpowana i agresywna władza''

Do wyniku wyborów, z których jest zdecydowanie niezadowolony, odniósł się też były premier Donald Tusk. Jego podopieczny i minister w jego rządzie, Rafał Trzaskowski przegrał z urzędującym prezydentem Andrzem Dudą, który wywalczył reelekcję.

Na Twitterze Tusk napisał:

- Nie ma złych wyborców. Nie ma też złych regionów. Jest zła, skorumpowana i agresywna władza. To ona dzieli, by rządzić. Walczmy z nią, nie między sobą

Komentrze wielu internautów nie pozostawiają złudzeń, że opinia Tuska daleka jest od tego, co myślą na ten temat Polacy.

Mówi Pan walce z agresywną władzą? Racja! Tą, która inwigilowała dziennikarzy? Tą, która strzelała do górników? Tą, która - w imię słupków poparcia- rozpoczęła wojnę z kibicami? Tą, która ustawiała swoje interesy w "Sowie"? Wake up Donald. Walkę z tą władzą Polacy juz wygrali

To walcz! Walcz Donald z Tuskiem! 10 rund i ani jednej mniej!

To walcz! Walcz Donald z Tuskiem! 10 rund i ani jednej mniej!

Kiedyś byli źli wyborcy. To Ci, którzy postanowili zagłosować na Platformę z Tobą na czele i tym wyborem pozwolili zrobić z Polski "zieloną wyspę".

Mógłby Pan choć raz, sam z siebie pogratulować prezydentowi RP i jak on zaapelować do wyborców, żeby podali rękę bliskim i znajomym o innych poglądach, a nie wykluczali. Co Panu szkodzi?