Internauci zdemaskowali kłamstwo Putina. Deklaracja wojenna pochodzi sprzed 3 dni!

Kolejne kłamstwo Kremla wyszło na jaw. Internauci analizując wideo z oświadczeniem Władimira Putina o ataku na Ukrainę zostało nagrane… 3 dni temu.

Informacje na ten temat odkryto w metadanych pliku. Widać na nich, że materiał pochodzi z 21 lutego. To dzień, w którym Putin zaprzeczał jakoby Rosja miała w planach atakowanie Ukrainy.

Internauci zwrócili też uwagę na fakt, że Putin na najnowszym nagraniu jest ubrany identycznie jak w trakcie poniedziałkowego orędzia skierowanego do Rosjan.

Quite possible this was pre-recorded, especially given the separatist letters were dated Tuesday.



At left, Putin's declaration of war. At right, Putin's angry, rambling speech from Monday night. He's wearing the same outfit, down to the tie. pic.twitter.com/Ydwu12IOLn

— max seddon (@maxseddon) February 24, 2022

Metadata of Putin’s war declaration video shows that it was created on February 21, not today, three days before the declaration was made public. Anyone can download the video file from Kremlin website and check it for yourself pic.twitter.com/DCJnlkX7Ou — Michael Elgort 🤍❤️🤍🇺🇦✡️ (@just_whatever) February 24, 2022

dam/niezalezna.pl,twitter