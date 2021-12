Iran. Eksplozja w pobliżu elektrowni atomowej

Jak podają światowe media w pobliży irańskiej elektrowni atomowej miała miejsce eksplozja. Obiekt znajduje się niedaleko od granicy.

- Eksplozja na niebie w pobliżu irańskiej elektrowni jądrowej: państwowe media – czytamy w komunikacie agencji AFP w mediach społecznościowych.

Iran – czytamy - testuje system obrony przeciwrakietowej w pobliżu Natanz, który jest obiektem jądrowym.

Jak podają źródła mające kontakty w irańskich siłach bezpieczeństwa, miała to być część rutynowych testów – potwierdzają w ten sposób prawdziwość doniesień na temat głośnego wybuchuw Badroud w pobliżu obiektów jądrowych Natanz – podaje pakistańska dziennikarka Farzana Shah.

