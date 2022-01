Iran nie przyjmie 96 migrantów z Białorusi – uznano ich za terrorystów i ekstremistów!

Jak poinformowała ambasada Iranu w Mińsku, którą cytuje NEXTA, kraj tej nie przyjmie 96 migrantów z Białorusi, ponieważ zostali oni uznani za terrorystów!

Do pisma ambasady Iranu skierowanego do MSZ Białorusi dotarł Kanał Telegram NEXTA.

Jak można z tego wnioskować, wojna hybrydowa wywołana przez reżim Łukaszenki, jest możliwa dzięki temu, że białoruski satrapa sprowadził do swojego kraju najemników, którzy na jego zlecenie wywołali i stale podtrzymują kryzys migracyjny.

W piśmie ambasady Iranu do MSZ Białorusi dyplomaci powołują się notę z 17 grudnia 2021, gdzie stwierdza się, że migranci, którym Iran odmawia przyjęcia są bezpośrednio zaangażowani w działalność w grupach ekstremistycznych lub terrorystycznych.

- NEXTA zauważa, że w białoruskiej propagandzie jest coraz mniej dramatycznych reportaży o „biednych imigrantach” usiłujących dostać się do UE. Najwyraźniej są Łukaszence coraz mniej potrzebni. Nie wiadomo, co zrobi on z 96 „niechcianymi Irańczykami”. Może zasilą białoruski OMON? - czytamy na portalu kresy24.pl.

mp/NEXTA/kresy24.pl