Izrael "ziemią obiecaną" oligarchów Putina? Czy tak chcą unikknąć sankcji?

Jak podaje „The Times of Israel”, już kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie w Izraelu zaczęły lądować prywatne odrzutowce z Rosji.

„The Times of Israel” miał naliczyć już co najmniej 14 prywatnych odrzutowców z Rosji. Samoloty miały najpierw odbyłć podróże z Turcji do Moskwy i Petersburga, by następnie skierować się do Tel Awiwu.

Oficjalnie – podaje izraelski portal - nie podano, do kogo odrzutowce należą. Pojawiły się więc spekulacje, „że bogaci rosyjscy oligarchowie szukają sposobu na obejście sankcji, które kraje Zachodu nałożyły na ich kraj” – czytamy.

„Czyżby Izrael miał być dla Putinowskiej Rosji tym czym Szwajcaria była dla Hitlerowskich Niemiec? 14 prywatnych samolotów lądowało w ostatnich dniach w Tel Avivie” – napisał na Twitterze prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski.

