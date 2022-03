Jadwiga Wiśniewska: KE musi natychmiast odblokować należne Polsce środki!

Wczoraj w Strasburgu, podczas trwającej sesji plenarnej, Parlament Europejski debatował nad pogorszeniem się sytuacji uchodźców na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. W dyskusji wzięła udział Europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Jadwiga Wiśniewska przypomniała, że w ciągu zaledwie kilku dni to Polska przyjęła 1,2 miliona uchodźców wojennych, zapewniła im schronienie i to do Polski uchodźcy wojenni przede wszystkim uciekają. "Zaangażowanie polskich służb rządowych, samorządowych, polskich obywateli, jest ogromne. Jestem dumna, że jestem Polką" - powiedziała.

Europosłanka przyjrzała się zaangażowaniu Komisji Europejskiej w pomoc dla państw, które pomagają i przyjmują uchodźców. "Otóż proszę państwa, to jest pomoc, która naprawdę jest iluzoryczna, niewielka. Można by powiedzieć, że w obliczu katastrofy wojennej wręcz minimalna, żeby nie powiedzieć żadna" - zauważyła.

Polska polityk apelowała o konkretną pomoc. Wezwała Komisję do odblokowania należnych Polsce środków z KPO, które są nieprawnie przez Komisję Europejską blokowane. "W obliczu wojny i tej tragedii, która rozgrywa się na naszych oczach czas zacząć zachowywać się solidarnie. To wezwanie kieruję do Komisji Europejskiej i do Parlamentu, który jutro chce głosować rezolucję w sprawie blokowania środków dla Polski. Wasza hipokryzja jest niestety ogromna" - podkreśliła Wiśniewska.