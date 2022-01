Jasne stanowisko rzecznika PiS w Polsacie ws. przedterminowych wyborów

Gościem "Śniadania Rymanowskiego" na antenie Polsat News był wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Poruszony został m.in. głośny w ostatnim tygodniu temat możliwych przedterminowych wyborów. W przestrzeni medialnej pojawiły się nawet informacje, jakoby PiS już zamawiał bilbordy i plakaty na jesień tego roku.

– Mamy stabilną większość, co pokazało uchwalanie budżetu, przy chyba największej w zeszłym roku mobilizacji opozycji budżet został uchwalony bez problemu. Oczywiście żaden odpowiedzialny za słowa polityk nigdy nie wykluczy, że wybory będą wcześniej. (…) Nikt jednak takich założeń nie czyni – powiedział Radosław Fogiel. Dodał też, że w tej kwestii stanowisko PiS jest niezmienne.

– Rząd mniejszościowy nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Może być rozwiązaniem tymczasowym, nikt jednak nie będzie dążył z premedytacją do tego, żeby rząd mniejszościowy powstał – odpowiedział odnosząc się do teoretycznego zakończenia współpracy PiS z Solidarną Polską, co podnoszą niektóre media.

mp/polsat news/youtube, dorzeczy.pl