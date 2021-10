Joanna Lichocka: Zagłosuję przeciw ustawie ,,Stop LGBT’’

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali dziś za odrzuceniem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy „Stop LGBT”. Oznacza to, że politycy partii rządzącej popierają kontrowersyjny projekt? W mediach społecznościowych do sprawy odniosła się poseł Joanna Lichocka.

Budzący ogromne kontrowersje projekt przygotowany przez fundację „Życie i Rodzina” poparło 140 tys. Polaków. Zakłada on m.in. zakaz zgromadzeń osób LGBT, co budzi sprzeciw wielu, również konserwatywnych środowisk w Polsce. Po dzisiejszym głosowaniu projekt trafi do prac w sejmowej komisji. Zdecydowali tak posłowie Konfederacji i PiS.

Poseł Joanna Lichocka wyjaśnia w mediach społecznościowych, że partia rządząca zawsze głosuje za skierowaniem projektów obywatelskich do komisji. Podkreśla, że to kwestia szacunku do obywateli, nie zaś wyraz poparcia dla samego projektu.

- „Przypominam,że PiS ma zasadę, że każdy projekt obywatelski nie jest odrzucany w pierwszym czytaniu i przechodzi do pracy w komisji. To kwestia szacunku do obywateli(minimum sto tys podpisów).Nie oznacza to poparcia dla projektu (będę przeciw uchwalenia przez Sejm projektu p. Godek)”

- napisała parlamentarzystka na Twitterze.

