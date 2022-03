Joe Biden wzywał do obalenia Putina? Prezydent odpowiada

„Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy” – to najostrzejsze słowa, jakie w czasie wizyty prezydenta USA w Polsce padły z jego ust. Joe Biden zapewnia jednak, że nie wzywał do obalenia prezydenta Rosji.

W piątek do Polski przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W czasie dwudniowej wizyty odbył rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych i ministrem obrony Ukrainy oraz odwiedził ukraińskich uchodźców.

Największe emocje wywołało przemówienie Joe Bidena w Warszawie, gdzie stwierdził on, że Putin „nie może pozostać u władzy”.

Szybko do wystąpienia prezydenta odniósł się Biały Dom zapewniając, że nie wzywał on do obalenia rosyjskiego prezydenta.

- „Prezydentowi chodziło o to, że Putinowi nie można pozwolić na sprawowanie władzy nad sąsiadami czy regionem. Nie mówił o władzy Putina w Rosji ani o zmianie reżimu”

- przekonywali amerykańscy urzędnicy.

O swoją wypowiedź był też pytany sam Biden, kiedy wychodził wczoraj z kościoła. Na pytanie, czy wzywał do obalenia Putina odpowiedział krótko: „Nie”.

W czasie wizyty w Polsce Biden wypowiedział wiele mocnych słów pod adresem władcy Kremla. Spotykając się z uchodźcami z Ukrainy nazwał Putina „rzeźnikiem”.

kak/RMF 24, DoRzeczy.pl