Joński: PiS może fałszować wybory

Zaczyna się. Politycy Koalicji Obywatelskiej już insynuują, że niedzielne wybory prezydenckie mogą zostać sfałszowane przez partię rządzącą. Na ostatniej konferencji prasowej łódzkiego sztabu kandydata KO przed ciszą wyborczą, poseł Dariusz Joński stwierdził, że ma obawy, iż „te wybory mogą, niestety, być sfałszowane”.

O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Tymczasem na ostatniej konferencji prasowej łódzkiego sztabu kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, poseł Dariusz Joński oskarża Prawo i Sprawiedliwość o fałszowanie wyborów:

- „To jest poważny zarzut, ale mam taki zarzut do PiS, patrząc na to, jak organizowali i co robili przed 10 maja, i co robili z pakietami (wyborczymi), i że drukowali (je) poza Państwową Komisją Wyborczą, jak również patrząc na wszystko to, co się dzieje (teraz) poza granicami kraju. Pilnujmy komisji, bo te wybory mogą, niestety, być sfałszowane” – mówił polityk.

Wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedzielą. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7.00 rano, a zamknięte o godz. 21.00.

