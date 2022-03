Kamala Harris: W imieniu Amerykanów dziękuję Polakom

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. W Kancelarii Premiera w imieniu Amerykanów podziękowała Polakom za wsparcie okazywane uchodźcom z Ukrainy.

- „To bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególności teraz, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie. Musimy poświęcić trochę czasu, by podyskutować o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać ich suwerenność oraz integralność terytorialną oraz ich wolność, ponieważ oni walczą także o naszą wolność, walczą także o wolność całej Europy”

- powiedział premier Mateusz Morawicki witając wiceprezydent USA.

Premier skorzystał z okazji, aby podziękować Stanom Zjednoczonym za wprowadzenie embarga na rosyjskie surowce.

Kamala Harris podkreśliła, że wolałaby odwiedzić Warszawę w innych okolicznościach. Wskazała, że przybyła w czasie wojny na Ukrainie, aby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w spełnianie zobowiązań wobec Polski i sojuszników NATO.

- „Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności właśnie o Ukrainę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-wskich, czyli suwerenność oraz integralność terytorialną”

- mówiła.

Wyraziła uznanie dla działań Polaków, którzy przyjmują uchodźców z Ukrainy.

- „Cieszę się z naszej zeszłotygodniowej rozmowy telefonicznej, gdzie omówiliśmy szereg spraw, włącznie ze wspaniałą pracą, z waszym przywództwem, wykonywaną przez ludzi w Polsce, z tak wielką odwagą i hojnością, przyjmujących i pomagających uchodźcom z Ukrainy. Widziałam pracę niezwykłych ludzi (…) Od Amerykanów przekazuję podziękowania dla Polaków”

- podkreśliła.

Po rozmowie z Mateuszem Morawieckim zaplanowano spotkanie delegacji obu państw. Kolejnym punktem wizyty wiceprezydent USA w Polsce jest rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą.

