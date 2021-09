Kasta basta! ,,Iustitia’’ podważa ważność wyborów prezydenckich

Sędziowska kasta próbuje podważyć ważność ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Sędziowie z kontrowersyjnego stowarzyszenia „Iustitia” przekonują, że uchwała o ważności wyborów jest „nieważna”.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącą sędziów zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. NSA podważył tym samym prawo prezydenta do powoływania sędziów.

O ważności wyborów prezydenckich orzekli sędziowie powołani do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ich decyzję już w sierpniu ub. roku podważała tzw. kasta sędziowska. Po kontrowersyjnej decyzji NSA do sprawy wraca „Iustitia”.

- „3 sierpnia 2020 r. powołana nielegalnie przez prezydenta Andrzeja Dudę , w skrajnie upolitycznionym procesie nominacyjnym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła nieważną uchwałę w sprawie ważności uznania wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję”

- przypominają sędziowie swoje stanowisko sprzed miesięcy.

- „Iustitia wprawdzie przekonuje, że w stanowisku nie stwierdzono, że wybory prezydenta są nieważne, a jedynie, że nie stwierdzono poprawnie ich ważności, ale wydźwięk stanowiska jest jasny. To także sygnał do opozycji i jej zagranicznych sojuszników, by podważać demokratyczny wybór Polaków sprzed roku. To wiąże się także z inną sugestią kasty sędziowskiej, by kiedyś usuwać sędziów powołanych z pozytywną opinią nowej KRS”

- komentuje portal wPolityce.pl

kak/wPolityce.pl