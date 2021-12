Kasta basta! Przywrócił sędziego Juszczyszyna do orzekania. Sędzia Krygielski objęty postępowaniem wyjaśniającym

Portal wPolityce.pl dowiedział się, że Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik objął postępowaniem wyjaśniającym byłego wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Krzysztofa Krygielskiego, który wcześniej przywrócił do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski dopuścił pod koniec grudnia do obowiązków sędziego Pawła Juszczyszyna. Stało się to po wygaśnięciu kadencji Macieja Nawackiego jako prezesa tego sądu. Niedługo później do sądu dotarł faks z Ministerstwa Sprawiedliwości informujący o powołaniu sędziego Nawackiego na kolejną kadencję. Prezes przerwał urlop i zdecydował o ponownym zawieszeniu sędziego Juszczyszyna.

Po tych wydarzeniach minister sprawiedliwości zdecydował o odwołaniu wiceprezesa Krygielskiego. Teraz portal wPolityce.pl donosi, że były wiceprezes został objęty postępowaniem wyjaśniającym.

- „Informuję, że 28 grudnia 2021 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik podjął i prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach dotyczących: uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegającego na naruszeniu godności urzędu przez ustalonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie poprzez w to, że w dniu 20 grudnia 2021 r., jako wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że pomimo obowiązywania uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. sygn. akt II DO 1/20 o zawieszeniu sędziego Pawła J. w czynnościach służbowych wydał zarządzenia o dopuszczeniu tego sędziego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, co naruszało przepis art. 82 § 1 Usp, określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym obowiązek stania na straży prawa, a tym samym stanowiąc o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”

- poinformował Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych.

kak/wPolityce.pl