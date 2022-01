Kaźmierczak o Polskim Ładzie: to bardzo źle przygotowany projekt

- Jest to projekt bardzo źle przygotowany, o czym ostrzegaliśmy (...). Dzisiaj widać, jaki jest z tym związany chaos - mówił prezes Związku Pracodawców Prywatnych Cezary Kaźmierczak na antenie TVP.

- Wydaje mi się, że tu beneficjentów zbyt wielu nie będzie - wskazał Kaźmierczak. Dodał, że dane o 18 milionach beneficjentów to "rządowa propaganda".

- Wielu dostanie niewiele. To jak w filmie "Bruce Wszechmogący", gdzie wszyscy wygrali centa albo pół centa w totolotka - ocenił Kaźmierczak. - Jest to projekt bardzo źle przygotowany, o czym ostrzegaliśmy. Bardzo ubolewam, że przegrałem walkę o Polski Ład. Dążyłem do tego, żeby zrobić w tym roku wyższą kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł, a resztę odłożyć i zrobić to porządnie. (...) Dzisiaj widać, jaki jest z tym związany chaos - wskazał.

- To bardzo dobra ilustracja rosyjskiego powiedzenia. Rząd stracił cnotę i rubelka nie zarobił - dodał.

Cezary Kaźmierczak od dawna krytykował założenia Polskiego Ładu.

jkg/tvp