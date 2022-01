Kolejne kłopoty Banasia. Obsadzał stanowiska swoimi ludźmi bez konkursów?

„Rzeczpospolita” donosi o szczegółach zawiadomienia do prokuratury dot. nadużyć, jakich dopuszczać się miał prezes NIK Marian Banaś. Okazuje się, że wprowadził on do Izby ok. 200 zaufanych sobie osób. Problem w tym, że wiele z tych stanowisk powinno zostać obsadzonych na drodze konkursu.

Prezes Banaś obsadził w NIK wiele ważnych i dobrze płatnych stanowisk: dyrektorów departamentów, delegatur, doradców i radców. „Rzeczpospolita” donosi, że w wielu przypadkach miał pomijać prawo dot. obowiązku przeprowadzenia konkursu.

- „70 proc. stanowisk kierowniczych w Najwyższej Izbie Kontroli może być obsadzonych niezgodnie z prawem”

- donosi „Rzeczpospolita”.

- „Teraz sprawą nadużywania trybu pozakonkursowego w zatrudnianiu dyrektorów departamentów i delegatur zajmie się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, do której w ubiegłym tygodniu wpłynęło zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez prezesa NIK”

- informuje gazeta.

Prokurator Anna Skrzyniarz przekazała w rozmowie z dziennikarzami, że obecnie śledczy analizują treść zawiadomienia w ramach postępowania sprawdzającego.

kak/PAP