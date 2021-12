Koniec Lewicy? Nieoficjalnie: Partię chce opuścić kolejnych kilkunastu polityków

Po połączeniu SLD z Wiosną w Nowej Lewicy narasta bunt. We wtorek partię opuściło pięciu parlamentarzystów. Na tym jednak najpewniej się nie skończy. Media donoszą, że w ich ślady chce pójść kolejnych kilkunastu polityków.

We wtorek Nową Lewicę opuścili: wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski i Andrzej Rozenek. Parlamentarzyści ci utworzyli koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Ich odejście jest pokłosiem konfliktu z liderem SLD Włodzimierzem Czarzastym.

Interia donosi, że to dopiero początek problemów Czarzastego.

- „Jednak to zaledwie przedsmak tego, co w najbliższym czasie czeka kierownictwo ugrupowania, które powstało dzięki połączeniu SLD i Wiosny. Jak ustaliliśmy, przynajmniej kilkunastu posłów poważnie zastanawia się nad swoją polityczną przyszłością. Do działaczy, o których usłyszeliśmy należą m.in. Katarzyna Kretkowska, Przemysław Koperski, Bogusław Wontor, Zdzisław Wolski, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Jacek Czerniak czy Rafał Adamczyk”

- czytamy.

kak/Interia.pl, DoRzeczy.pl