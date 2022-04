Koniec pięknych słów. MSZ Austrii przeciw wstąpieniu Ukrainy do UE

Wiele było pięknych słów o solidarności z Ukrainą na początku wojny. Kolejni zachodni liderzy wracają jednak do polityki sprzed wojny. Szef austriackiego MSZ Alexander Schallenberg oświadczył, że Ukraina nie powinna stać się członkiem Unii Europejskiej.

Alexander Schallenberg zabrał głos w czasie 14. Europejskiego Szczytu Mediów w Lech am Arlberg, gdzie odniósł się do aspiracji Ukrainy chcącej wstąpić do Unii Europejskiej. Zamiast przyjęcia Ukrainy do wspólnoty szef austriackiej dyplomacji proponuje „inną drogę niż pełne członkostwo” i zastępcze „modele” integracji, takie jak umowy partnerskie czy włączenie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Minister komentował też wizytę premiera kanclerza Karla Nehammera w Moskwie. Zapewniał, że nie ma możliwości do przedwojennych stosunków z Rosją, ale spotkanie uznał za słuszne przekonując, iż zawsze trzeba rozmawiać.

