Krwawa Luna i ,,szaleństwo'' kard. Wyszyńskiego

W biografii Stefana Wyszyńskiego jest bardzo ciekawy i tajemniczy wątek. Otóż pewnego dnia posłał on jedną ze swoich współpracowniczek do Julii Brystygier, jednej z najokrutniejszych funkcjonariuszek stalinowskiej bezpieki. Kazał przekazać jej Biblię i zapewnienie, że prymas codziennie się za nią modli.

Ten szalony wyczyn uzasadnić można jedynie niezachwianą wiarą. Julii Brystygier wielu życzyło śmierci i mieli ku temu podstawy. Julii Brystygier nikt inny nie chciał wówczas nawracać. Niech skończy w piekle.

Według niektórych źródeł Julia Brystygier po latach przeżyła nawrócenie. Odwiedzała Laski. Prymas w swoim szaleństwie miał jednak poprzednika. Powtarzał właściwie to, co czterysta lat wcześniej Franciszek Salezy.

Sprawa była po trosze osobista. Jeszcze jako młody człowiek godzinami modlił się, prosząc o zrozumienie. Szesnasty wiek to czas intensywnych pytań o naturę łaski, moc jej działania, a przede wszystkim o kwestię zbawienia. Kiedy więc Franciszek klęczał i się modlił, miał te same wątpliwości, co prawie cała Europa. Zniknęły one, gdy pewnego dnia, w kościele św. Stefana des Gres Franciszek oddał się Matce Bożej.