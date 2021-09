Ks. Kostrzewa: ,,Aby uczynić swoje serce mądrym, kobieta powinna oddać je Jezusowi''

Serce bywa zwodnicze. Wiele kobiet gubi siebie i swoje dusze idąc za porywami serca bez udziału rozumu i mądrości. Serce kobiety, aby kochać prawdziwie, musi być mądre. Aby uczynić swoje serce mądrym, kobieta powinna oddać je Jezusowi. To, co oddane Jezusowi, On uświęca, uzdrawia, prowadzi. Wnosi swoje dary, szczególnie dar miłości i pokoju - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej dla Wspólnoty Kobiet działającej przy parafii św. Rodziny w Legnicy, w czasie rekolekcji w Bolesławcu, 24 kwietnia 2021 r.

mp/ytrctv/ks. Sławomir Kostrzewa