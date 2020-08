Ks. prof. A. Kobyliński: Czy watykańskie vademecum będzie rewolucyjne dla wyjaśniania pedofilii w Kościele?

16. lipca Stolica Apostolska opublikowała vademecum dot. procedur postepowania w przypadkach pedofilii w Kościele. Ma ono pomóc diecezjom, instytutom życia konsekrowanego, konferencjom episkopatów i organizacjom kościelnym w walce z przestępstwami seksualnymi w Kościele. Na temat nowego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary z Tomaszem Terlikowskim w programie „Starcie cywilizacji” na antenie Telewizji Republika rozmawiali dr Sebastian Duda oraz ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Dokument z założenia zbiera w jedną całość wszystkie przyjęte w Kościele katolickim normy prawne, ale pojawiają się w nim także pewne nowości:

- „To jest nowe podejście do zgłoszeń o charakterze anonimowym, gdy chodzi o czyny pedofilskie niektórych kardynałów, biskupów, księży czy zakonników. Do tej pory było takie podejście w Kościele katolickim, że zgłoszenie anonimowe nie ma żadnej wartości i ląduje w koszu. Natomiast ten ostatni dokument Watykanu mówi temu nie, jeśli anonimowe zgłoszenie jest wiarygodne, to należy je traktować jako pełnoprawne zgłoszenie, które musi zostać poddane procedowaniu” – wyjaśnia ks. prof. Andrzej Kobyliński.

- „To jest zmiana dość rewolucyjna” – ocenia duchowny.

Czy dokument ten ma szansę stać się przełomowym w walce z przypadkami pedofilii w Kościele? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w Telewizji Republika:

kak/PAP, Telewizja Republika