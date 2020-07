Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Podziały w Polsce przypominają te, jakie obserwujemy w USA

Gościem Tomasza Terlikowskiego w Polskim Radiu 24 był ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW. Rozmowa w audycji „Terlikowski na froncie” dotyczyła polskiej sceny politycznej po wyborach prezydenckich. Zdaniem filozofa, polski system polityczny przejawia najgłębsze podobieństwa do Stanów Zjednoczonych. Uczony zwraca uwagę, że podział Polaków na dwa obozy przypomina podział na Republikanów i Demokratów w USA.

- „Tak jak w Stanach Zjednoczonych na Republikanów i Demokratów, mniej więcej po połowie, tak w Polsce mamy coraz bardziej wyraźny podział na silny obóz centroprawicowy i silny podział centrolewicowy” – stwierdził duchowny.

Jak podkreślił ks. Kobyliński, obserwacja ta jest ważna dla zrozumienia naszej specyfiki:

- „Jeśli chcemy lepiej rozumieć samych siebie, lepiej odwoływać się do tego, co dzieje się w Ameryce, niż do tego, co dzieje się w Niemczech czy Włoszech” – mówił.

Inną istotną kwestią, która odróżnia specyfikę polskiego społeczeństwa od innych zachodnich demokracji, jest fakt, że jesteśmy społeczeństwem, którego zdecydowaną większość stanowią katolicy. Dlatego też, jak podkreśla uczony, duży wpływ na sytuację polityczną ma to, co dzieje się w Kościele i jakie poglądy mają katolicy.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński zwraca jednocześnie uwagę na podział wśród polskich katolików, który wyraźnie ujawnił się przy okazji wyborów prezydenckich, gdzie liberalna część polskich katolików głosowała na Rafała Trzaskowskiego, a część konserwatywna na Andrzeja Dudę.

- „Jeśli zapytamy o takie kwestia jak chociażby rozumienie etyki seksualnej, obecność religii w życiu publicznym, o obecność nauczania religii w polskich szkołach, o ewentualną legalizację związków jednopłciowych, o różnego rodzaju kwestie bioetyczne; to znakomita większość polskich katolików ma poglądy coraz bardziej liberalne. Ten proces głębokich zmian doktrynalnych dotyczy szczególnie młodego pokolenia” – zaznaczył.

- „Wystarczy zapytać naszych młodych katolików, którzy mają prawie 900 godzin nauczania religii w szkole, jakie oni mają poglądy etyczne, biotyczne i jak podchodzą do kwestii światopoglądowych kończąc liceum i rozpoczynając studia. Tutaj będziemy zdumieni, jak silne jest to skrzydło liberalne, czy bardzo liberalne podejście do kwestii religijnych, do kwestii światopoglądowych. I to jest, uważam, dzisiaj decydujące wyzwanie, gdy chodzi o szeroko rozumiany obóz centroprawicowy” – podkreślił.

Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim dostępna jest na portalu Polskiego Radia.

kak/polskieradio.pl