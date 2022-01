Ks. prof. Chrostowski: Każdy może przyjąć łaskę Nowonarodzonego

Kościół katolicki przeżywa dziś jedną ze swoich najstarszych uroczystości – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień tradycyjnie zwany Świętem Trzech Króli przypomina nam o Bogu, który objawił się jako człowiek całemu światu. Tego Boga w Nowonarodzonym Jezusie rozpoznali Mędrcy ze Wschodu. Dziś rozpoznać Go może każdy z nas, o czym przypomina w rozmowie z IAR ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Pismo Święte mówi nam, że Trzej Mędrcy odnaleźli drogę do Jezusa dzięki swojej wiedzy i znajomości astronomii. Prowadziła ich Gwiazda.

- „Ale nie tylko astronomia wchodzi w rachubę. Wchodzi również w rachubę głębokie przekonanie, że można odnaleźć Boga, jeżeli On się objawia, jeżeli On się ukazuje. Że trzeba to czynić i że warto pokonać wszystkie przeciwności, aby do Boga dotrzeć”

- podkreśla ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Biblista wskazuje, że udział w łasce Nowonarodzonego może mieć każdy, kto tylko chce z łaską Bożą współpracować. Przypomina przy tym, że Mędrcy udali się najpierw do Jerozolimy, aby tam zapytać o Jezusa Żydów, którzy od wieków przygotowywali się na Jego przyjście. Oni jednak nie rozpoznali tego czasu. Gotowi okazali się za to poganie.

- „To znaczy, że Łaska Boża rozlana jest w sercach wszystkich ludzi, pod warunkiem, że się na nią otworzą, chcą ją przyjąć i na nią odpowiedzieć”

- mówi teolog.

Tradycja mówi o darach, które królowie złożyli Jezusowi. Złoto symbolizuje Jego królewską godność. Kadzidło wskazuje z kolei na godność kapłańską Chrystusa. Mirra jest znakiem wypełnienia się w Nim mesjańskich proroctw i Jego śmierci. W ten sposób uczczony zostaje Chrystus jako prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg.

Zapoczątkowaną przez św. Franciszka z Asyżu tradycją związaną z dzisiejszą uroczystością jest wystawianie jasełek. W Polsce od lat przyjmują one postać radosnych Orszaków Trzech Króli. W tym roku odbędą się one w 668 miejscowościach w naszym kraju. Idąc ulicami naszych miast chcemy głosić Boga, który objawił się człowiekowi, aby dać mu swoje zbawienie. Najważniejszym momentem tego dnia, jak każdej uroczystości, jest oczywiście Msza św., do udziału w której katolicy są dziś zobowiązani.

W czasie Mszy święci się kadzidło i kredę. Tą kredą oznaczamy drzwi, aby pokazać na zewnątrz, że przyjęliśmy w naszym domu Wcielonego Syna Bożego. Wypisujemy inicjały tradycyjnych imion świętych mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Oddzielamy je znakiem krzyża i na końcu kreślimy cyfry nowego roku (K+M+B 2022). Możemy użyć też łacińskiej wersji (C+M+B 2020), która wyraża wezwanie: +Christus mansionem benedicat+ (Niech Chrystus błogosławi [ten] dom).

Dzisiejsza uroczystość jest też Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W polskich kościołach zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.

