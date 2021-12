Ks. prof. Chrostowski: Znaczenie narodzin Jezusa odsłania Jego śmierć

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ks. prof. Waldemar Chrostowski wskazał, że dopiero życie i nauczanie, a przede wszystkim męka i śmierć Chrystusa odsłoniły znaczenie Jego narodzin w Betlejem.

Ewangelie nie poświęcają wiele miejsca okolicznościom narodzin i dzieciństwu Jezusa.

- „Znaczenie tego, co dokonało się w Nazarecie i w Betlejem, czyli dziewiczego poczęcia i narodzin Jezusa, odsłoniło się w pełni dopiero wraz z nauczaniem, a przede wszystkim z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Właśnie w świetle zmartwychwstania, które potwierdziło, kim naprawdę jest Jezus, zostały później utrwalone szczupłe świadectwa pamięci o okolicznościach Jego przyjścia na świat”

- podkreśla ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Informacje dotyczące okoliczności poczęcia i narodzin znajdujemy u św. Mateusza i św. Łukasza. Ewangelia wg św. Mateusza, wyjaśnia biblista, ukazuje te wydarzenia z perspektywy męskiej – z perspektywy św. Józefa. Św. Mateusz włącza narodziny Jezusa w historię biblijnego Izraela.

- „Ważne są nie tylko te barwne szczegóły, które na zawsze weszły do tradycji chrześcijańskiej i które staramy się odtwarzać, rekonstruować choćby w żłóbkach czy podczas uroczystych obchodów Świąt Bożego Narodzenia, lecz wszystko to, co je poprzedza. Chodzi o rodowód Jezusa Chrystusa i wszczepienie Go bardzo mocno w dzieje Izraela podzielone na trzy etapy – od Abrahama do Dawida, od Dawida do wygnania babilońskiego i od wygnania babilońskiego do narodzin Jezusa Chrystusa”

- wyjaśnia rozmówca KAI.

W ten sposób św. Mateusz pokazuje, że narodziny Jezusa są spełnieniem czasu oczekiwania na Mesjasza.

Ewangelia wg św. Łukasza natomiast ukazuje te wydarzenia z perspektywy kobiecej – z perspektywy Maryi. Ewangelista podkreśla prawdę o dziewiczym poczęciu przez Maryję.

- „Jego narodziny są nie tylko zwieńczeniem długiej historii Izraela i Bożych obietnic związanych z Abrahamem, lecz stanowią integralną część całych ludzkich dziejów, poczynając od Adama. Dzięki temu staje się tym bardziej widoczne, że wybranie i powołanie Abrahama miało ukierunkowanie i przeznaczenie uniwersalne. Bóg nie wybrał Abrahama i jego potomków ze względu na nich samych, ale ze względu na duchowe dobro całej ludzkości”

- podkreśla ks. Chrostowski.

Św. Łukasz, dodaje biblista, ukazuje narodziny Jezusa jako wydarzenie mające znaczenie dla całej historii powszechnej, nie tylko dla historii Izraela.

kak/KAI