Kurdej-Szatan do Mołek: A jednak niczego nie żałuję

„Niczego nie żałuję” - wyznała w rozmowie z Magdą Mołek, Barbara Kurdej-Szatan, która w mediach społecznościowych wulgarnie obrażała i obrzucała inwektywami polskich żołnierzy strzegących bezpieczeństwa naszych granic. Prowadząca rozmowę Mołek wtórowała aktorce, mówiąc: „Ty właściwie powiedziałaś to, co bardzo wiele z nas mówi. My w sytuacji takiego wzmożenia emocjonalnego klniemy, wrzeszczymy”.

„Niech rzuci kamieniem ten, który nigdy nie przeklął” – broniła się Kurdej-Szatan i nie potrafiła zrozumieć, jak to możliwe, ze po swych internetowych wulgarnych wyczynach stała się „naczelną zdrajczynią kraju, która nie szanuje munduru”.

„Jak ktoś może przechodzić tak bardzo obojętnie wobec cierpienia. Nieważne kim są te osoby. Po prostu, wobec cierpienia. Zawsze miałam ogromną potrzebę zrozumienia innych osób i porozmawiania, ale czasem niestety mam wrażenie, że tak bardzo się różnimy jeśli chodzi o wrażliwość, że nie wiem czy się dogadamy” – próbowała tłumaczyć Barbara Kurdej-Szatan.

ren/You Tube - W moim stylu