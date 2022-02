Kuźmiuk: Politycy PO i TVN nadal utrzymują, że izolacja Polski na arenie międzynarodowej trwa w najlepsze

1. Zdaniem polityków Platformy zabierających głos w różnego rodzaju mediach trwa izolacja Polski na arenie międzynarodowej, mimo tego, że za naszą wschodnią granicą maja miejsce rosyjskie działania zmierzające do zajmowania kolejnych części Ukrainy.

Tego rodzaju narracja obowiązuje także we wspierającym opozycję TVN-ie, w programach informacyjnych i publicystycznych nadawanych przez te stację, aż roi się od stwierdzeń jak to przedstawiciele obecnych władz w Polsce, nie uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych poświęconych zapobieżeniu inwazji Rosji na Ukrainę.

Politycy Platformy i dziennikarze TVN-u twierdzą, że politycy krajów „demokratycznego świata’”, nie chcą się spotykać z przedstawicielami polskich władz, bo nie akceptują jej „autorytarnych zapędów”.



2. Te opowieści o izolacji Polski na arenie międzynarodowej pokazują rozmiary „matrixu” w jakim ciągle żyje duża cześć opozycji w Polsce ale także „świata” dziennikarskiego, który niestrudzenie ją wspiera od ponad 6 lat.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodimirem Zelenskim, a rozmowy trwały aż 2 dni, z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, prezydent Gruzji Zurabiszwili, szefem NATO Stoltenbergiem, przewodniczącym Rady Europejskiej Michelem i szefową Komisji Europejskiej Von der Leyen, prezydentem Francji Macronem i kanclerzem Niemiec Scholzem w ramach Trójkąta Wajmarskiego oraz premierem W. Brytanii Borysem Johnsonem.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki spotkał się z nowym premierem Czech Petrem Fialą, z którym podpisał umowę w sprawie Turowa, premierem i prezydentem Ukrainy Szmyhalem i Zelenskim oraz premierem w. Brytanii Borysem Johnsonem.

Natomiast minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył trzydniową wizytę w USA, gdzie spotykał się zarówno z przedstawicielami Kongresu jak i wysokimi przedstawicielami administracji prezydenta Bidena w tym sekretarzem departamentu stanu Antonym Blinkienem, a w tym i następnym tygodniu odwiedzi Kijów i Moskwę gdzie jako przewodniczący OBWE, będzie rozmawiał ze swoimi odpowiednikami, ministrami Pawło Klimkinem i Siergiejem Ławrowem.



3. To tylko część ofensywy dyplomatycznej realizowanej przez polską administrację rządową i prezydencką, której najważniejszym celem jest zapobieżenie inwazji Rosji na Ukrainę, przy jednoczesnym zachowaniu integralności terytorialnej tego kraju.

Trzeba przy tej okazji zauważyć, że to miedzy innymi na skutek zdecydowanych działań zarówno administracji rządowej jak i prezydenckiej, doszło do zmiany wręcz o 180 stopni polityki administracji prezydenta Bidena, wobec działań Rosji na wschodnich rubieżach NATO.

Pojawiło się twarde stanowisko USA w tej sprawie i błyskawiczna decyzja o przemieszeniu dodatkowo aż 3 tysięcy amerykańskich żołnierzy na wschodnią flankę NATO, w tym aż 1700 do naszego kraju, a także decyzja rządu W. Brytanii o przemieszczeniu do Polski dodatkowo 350 żołnierzy.



4. Także nasze wielomiesięczne ostrzeżenia na forum instytucji UE, że Rosja wykorzystuje surowce energetyczne do politycznego szantażu powodują ewolucję stanowiska urzędników unijnych w tej sprawie.

Właśnie w tych dniach przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, „że Kreml używa dostaw gazu jako środka nacisku politycznego, dlatego Europa musi uzyskać większą niezależność energetyczną i współpracować z wiarygodnymi dostawcami gazu”.

Dodała także, że „Rosja najwyraźniej nie jest zainteresowana zwiększeniem dostaw gazu do Europy, mimo jego rekordowej ceny i dużego zapotrzebowania na ten surowiec, co jest bardzo dziwnym sposobem prowadzenia biznesu”.

W konkluzji stwierdziła, że „budujemy z USA partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, które przede wszystkim dotyczy zwiększenia dostaw skroplonego gazu LNG, rozmawiamy także z innymi producentami gazu, np. z Norwegią na temat zwiększenia dostaw do Europy”.



5. Nie ma więc nie tylko izolacji Polski na arenie międzynarodowej, ba coraz częściej polskie stanowiska, są podstawą debat toczonych w ramach różnych europejskich formatów, a nawet częścią podejmowanych decyzji.

Opozycja natomiast i wspierające ją media, ciągle żyją w swoistym „matrixie” i ta sprawa izolacji Polski na arenie międzynarodowej jest wręcz przysłowiowym jej „złapaniem za rękę”, choć zapewne opozycja teraz będzie krzyczała, że „to niej ręka”.

Zbigniew Kuźmiuk