Kwaśniewski: To, co zrobił prezydent Duda to jest wielkie głupstwo

Jak informował portal Wirtualna Polska, jeszcze przed wizytą Merkel było wiadome, że do takiego spotkania nie dojdzie, ponieważ strona niemiecka wyznaczyła termin bez konsultacji ze stroną polską a prezydent Duda z uwagi na wcześniej zaplanowane zobowiązania musiał odmówić kanclerz RFN spotkania.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przebywała w Polski od soboty. Spotkała się w Warszawie się z premierem Mateuszem Morawieckim, jej odpowiednikiem w polskim rządzie.

O sprawę tą na antenie Radia ZET zapytany został były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

– To więcej, niż błąd. To, co zrobił prezydent Duda to jest wielkie głupstwo, które będzie niepotrzebnie ciążyło na relacjach polsko-niemieckich. Takich rzeczy się nie robi – powiedział Kwaśniewski.

– To musiał być jakiś gest niechęci, manifestacja, pewnie związana z Nord Stream II. Ale w polityce dużo bardziej owocne jest to, jak się rozmawia, aniżeli jak się zatrzaskuje drzwi - dodał były prezydent.

- Z punktu widzenia polskich władz szanowałbym taką osobę. Tym bardziej, że następca będzie trudniejszy – mówił dalej, a zachowanie polskich dyplomatów określił jako "strojenie fochów".

W opinii Kwaśniewskiego, odejście Angeli Merkel z polityki zamyka pewną epokę.

