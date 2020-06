Lewicowi aktywiści dokonują transformacji Kościoła ,,od dołu''

24.06.20, 12:25 Fot. via Pixabay - kevinsnyman

„Dokonujemy transformacji Kościoła od spodu” – mówi w wideo przeznaczonym dla tzw. „katolików LGBTQ” dr Jason Steidl, profesor teologii i krytyk uznawanego przez Kościół duszpasterstwa homoseksualistów „Courage”, które promuje życie w czystości wśród katolików o skłonnościach do osób tej samej płci.

Wideo prezentuje różnych katolickich aktywistów, sióstry zakonne i duchownych i zostało stworzone zamiast konferencji „Outreach 2020”, która miała się odbyć na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku 18-20 czerwca, ale została odwołana z powodu epidemii wirusa COVID-19. Konferencja miała być „Spotkaniem duszpasterstwa katolików LGBTQ”.

W wideo, które poprzedzone jest wstępem wygłoszonym przez prohomoseksualnego jezuitę o. Jamesa Martina, Ish Ruiz, nauczyciel studiów religijnych, cytuje Ewangelię św. Mateusza: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla. (...) I jest cudem w naszych oczach” (Mt 21,42), a następnie stwierdza: „I myślę o katolikach LGBT jako o takich, jako głowicach węgła dla naszego Kościoła. Dlaczego? Ponieważ są odważni, są autentyczni, walczą o sprawiedliwość i inkluzywność, tworzą bezpieczne przestrzenie dla tych, którzy są marginalizowani”.

W tym samym wideo biskup John Stowe mówi: „Chcę, byście wiedzieli, jak bardzo podziwiam waszą podróż wiary i waszą podróż do integralności i autentyczności. Wiem, że bardzo często jest to zmaganie i podziwiam waszą wytrwałość, by pozostać wiernym waszej katolickiej tożsamości i temu, czym jesteście”. Z kolei siostra Edith Prendergast wyznaje: „Chciałbym mieć nadzieję, że wspólnota katolików LGBT zrozumie, że jest darem i błogosławieństwem dla nas wszystkich. I że zasługuje na to, by byli szanowani, akceptowani i kochani bezwarunkowo”.

Ks. Greg Greiten, który otwarcie mówi o swoim homoseksualizmie i pełni posługę w Milwaukee, mówi do „katolików LGBTQ” m.in.: „Jesteście OK właśnie takimi, jakimi was Bóg stworzył. Bądźcie tacy, jacy jesteście, wnieście swoje dary do świata i niech wasze światło świeci, by wszyscy zobaczyli”. Wtóruje mu ks. Bryan Massingale: „Bóg stworzył nas w taki sposób. Nosimy Boży obraz i odbicie”. A siostra Jeannine Gramick dodaje: „Dziękuję Bogu każdego dnia za tych niezwykłych ludzi, którzy wnieśli sens do mojego życia”.

Sam o. James Martin SJ podziękował za wsparcie m.in. kardynałowi Timothy’emu Dolanowi, a zwracając się do „katolików LGBTQ” stwierdził: „Jezus jest po waszej stronie”.

Po obejrzeniu tego filmu nasuwa się pytanie: Jak to się dzieje, że konferencja tego typu i film wideo, który ewidentnie zawiera treści pozornie zgodne z nauką Kościoła albo wprost z nią sprzeczne, a nawet ociera się o jawne bluźnierstwo, jak w wypowiedzi Ruiza, może mieć wsparcie zarówno hierarchii Kościoła katolickiego, jak i osób zakonnych i zwykłych księży?

jjf/LifeSiteNews.com